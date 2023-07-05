В Роспотребнадзоре исключили угрозу распространения сибирской язвы в РФ

Как отметили в ведомстве, сибирская язва не передается от человека к человеку

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Угроза эпидемического распространения сибирской язвы на территории России исключена, подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передается от человека к человеку", - сообщили журналистам в среду.

Отмечается, что противоэпидемический отряд Роспотребнадзора продолжает профилактические мероприятия в очаге сибирской язвы в Туве. "На пастбище, на чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших проведена дезинфекция. Площадь обработанных территорий превышает 11,5 тыс. кв. м. На месте работают ученые противочумных учреждений Роспотребнадзора", - уточнили в ведомстве.

По данным службы, в ходе наблюдения за контактными лицами диагноз "сибирская язва" поставлен еще трем жителям Тувы, участвовавшим в разделке туши лошади в Барун-Хемчикском районе Республики. "Ранее по результатам ПЦР-исследования в регионе был подтвержден один случай заболевания сибирской язвой", - добавили в ведомстве.

Все пациенты госпитализированы и получают медицинскую помощь.

"В ходе исследования биоматериалов забитой лошади выявлен возбудитель сибирской язвы. Останки животного утилизированы в полном объеме в передвижном инсинераторе. За всеми контактными лицами продолжается круглосуточное медицинское наблюдение. Проводится экстренная профилактика антибактериальными препаратами", - отметили в Роспотребнадзоре.

О ситуации в Туве

30 июня стало известно, что в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы местный житель госпитализирован с диагнозом "сибирская язва" после посещения чабанской стоянки. В хозяйстве, где находился мужчина, содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы. На стоянке постоянно проживают шесть человек, среди которых четверо детей. За ними организовано медицинское наблюдение с ежедневным осмотром кожных покровов и ежедневным двукратным измерением температуры тела. Вакцинацию в очаге сибирской язвы прошли 84 человека. Региональная прокуратура организовала проверку по факту госпитализации мужчины.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве много лет.