Голикова назвала регионы - лидеры по абортам

Вице-премьер РФ отметила Якутию, Сахалин, а также Иркутскую и Псковскую области

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Самые высокие показатели по прерыванию беременности зафиксированы в Якутии, на Сахалине, а также в Иркутской, Псковской областях и нескольких других регионах. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

"Самые высокие показатели абортов на тысячу женщин фертильного возраста отмечены в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Марий Эл и ряде других регионов", - сказала она.

Голикова также отметила, что, несмотря на существенное, "почти на 40%", снижение количества абортов в 2021 году по сравнению с 2015 годом, ежегодно решение о прерывании беременности происходит "почти в 500 тыс. случаев". "При этом трети таких прерываний можно было бы избежать, если проводить прицельную, адресную работу с женщинами и выявлять причины, побуждающие к прерыванию беременности, и воздействовать на них", - сказала она.

По словам Голиковой, чтобы повысить рождаемость, "по поручению президента и правительства регионы при непосредственном содействии федеральных органов исполнительной власти разрабатывают и утверждают <...> программы по стимулированию рождаемости". Она отметила, что 82 региона уже завершили такую работу, однако конечный срок завершения - 10 июля.