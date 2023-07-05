В горах Дагестана закрыли движение на дорогах в пяти районах из-за обвалов

В горных районах республики вновь ожидаются сильные осадки в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с

МАХАЧКАЛА, 5 июля. /ТАСС/. Автомобильные дороги в пяти районах Дагестана закрыты или затруднены для передвижения из-за сходов селей, оползней, обвалов и размывов. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.

"Гунибский район - <…> автомобильная дорога местного значения Тлогоб - Агада <…> на участке селеносного лога размыта полка дороги. Движение закрыто. <…> Курахский район - автомобильная дорога республиканского значения Касумкент - Курах <…>, повреждения в виде скального обвала верхового откоса дороги. Дорога закрыта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Рутульском районе из-за размыва при подъеме уровня реки затруднено движение на автодороге местного значения Рутул - Лучек - Джиных. В Шамильском районе из-за селей закрыт подъезд к селу Мокода. Также остается закрытой для движения транспорта дорога местного значения, ведущая от трассы Грозный - Ботлих - Араканская площадка к селу Кижани в Ботлихском районе из-за оползня и деформации полки. Движение осуществляется по объездному маршруту.

По данным ГУ МЧС России по Дагестану, в среду в горных районах республики вновь ожидаются сильные осадки в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с.