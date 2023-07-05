Голикова: в России еще сохраняется зависимость от поставок некоторых зарубежных препаратов

Как сообщила вице-премьер, 20% всех лекарств, входящих в перечень жизненно важных, хотя и производятся на территории РФ, имеют иностранные субстанции

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Зависимость от поставок некоторых иностранных препаратов все еще сохраняется в России. Об этом в среду сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

"Еще сохраняется зависимость страны от поставок ряда лекарственных препаратов, пока не замещенных нашей продукцией. 20% всех лекарств, входящих в перечень жизненно важных, хотя и производятся на территории России, имеют иностранные субстанции", - сказала она.

Вице-премьер добавила, что по итогам 2022 года российская фармацевтическая промышленность показала существенный рост по отношению к прошлому году, который составил 10,6%. "Объем отечественного производства лекарственных средств составил почти 608 млрд рублей", - уточнила Голикова.

По ее словам, для реагирования на эти вызовы еще в 2022 году утверждена дорожная карта по локализации производства препаратов, в которую включены 189 наименований.

"В рамках дорожной карты в 2022 году и за истекший период 2023 года отечественными производителями уже зарегистрированы 18 лекарственных препаратов: это лечение онкологических заболеваний, инфекционных, ВИЧ-инфекцией, снижением сердечно-сосудистой смертности", - подчеркнула вице-премьер.

Голикова также отметила, что отечественные фармкомпании сейчас оказывают большее влияние на конечную структуру потребления. "Сейчас количество российских и иностранных производителей на рынке Российской Федерации примерно одинаковое - 471 и 431 соответственно", - добавила она.