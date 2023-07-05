В степной зоне КБР ожидается 38-градусная жара

ГУ МЧС по региону распространило штормовое предупреждение

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Жара с температурой до 38 градусов накроет степную зону Кабардино-Балкарии (КБР) в ближайшие три дня. Штормовое предупреждение распространило ГУ МЧС по региону.

"В период с 14:00 мск до 18:00 мск 5, 6 и 7 июля в степных районах КБР (Прохладненский, Майский, Терский, Лескенский, Урванский, Баксанский районы) ожидается сильная жара - плюс 38 градусов", - говорится в сообщении.

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня и происшествий, связанных с выходом из строя объектов жизнеобеспечения в результате перегрева трансформаторных подстанций. Возможны аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна. Могут быть созданы аварийные ситуаций на транспорте.