В Рособрнадзоре сообщили, что ЕГЭ на 300 баллов сдали 17 человек

Еще 456 человек получили 200 баллов по двум предметам

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Семнадцать российских школьников сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 300 баллов по трем предметам в этом году, следует из презентации руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, представленной на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ.

Еще 456 человек получили 200 баллов по двум предметам, 100 баллов за один предмет, согласно презентации, получили 7 084 человека.

Наивысший средний балл, по данным Рособрнадзора, отмечен по ЕГЭ по русскому языку - 68,43 балла. Самый низкий - по биологии (50,87 балла). Средний балл по профильной математике составил 55,62, обществознанию - 56,4, литературе - 63,97, химии - 56,23, географии - 54,6, физике - 54,85, истории - 56,37, английскому языку - 66,31, информатике - 58,39.

Семь человек из ДНР и ЛНР получили высшие баллы по предметам единого государственного экзамена, сообщил Музаев.

"Мы приятно удивлены и рады, хотим поздравить этих ребят, что у нас есть стобалльники из новых регионов - четверо участников из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, по одному - по физике, обществознанию и литературе", - сказал он. Музаев добавил, что пункты проведения экзамена для жителей новых территорий РФ организовали в соседних регионах. Всего ЕГЭ сдавали 453 человека из ДНР, 380 - из ЛНР, 41 - из Запорожской области, уточнил он.

Удаление за нарушения

Около 969 человек были удалены с ЕГЭ в этом году за нарушения, следует из презентации руководителя Рособрнадзора.

Из них 390 человек удалено за шпаргалки, 327 - за использование средств связи, 252 - за иные нарушения.

Основной период ЕГЭ в РФ прошел с 26 мая по 20 июня. Также был предусмотрен резервный период с 22 июня по 1 июля. Сдать экзамен в резервные сроки могли выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли сдать ЕГЭ в основной день или получившие неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов (русскому языку или математике).