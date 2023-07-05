На западе и северо-западе Москвы появятся новые школы и детский сад

В проекты инвестируют свыше 8 млрд рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Инвесторы построят и передадут городу один детский сад, две школы и один образовательный комплекс на западе и северо-западе Москвы. Об этом сообщили в среду в столичном комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В июне этого года согласованы договоры участия, по которым инвесторы должны построить и передать городу один детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, а также две школы и один образовательный комплекс на 2,9 тыс. учащихся. В проекты будет инвестировано более 8 млрд рублей. Учреждения образования должны быть построены с 2024 по 2028 год", - передаются в материале слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что механизм обеспечения жителей столицы объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры был утвержден мэром Москвы в феврале 2021 года. Город заключает с девелоперами договоры участия, по которым они создают и передают столице необходимые сооружения.

"Больше всего объектов появится в Западном административном округе - там возведут один детский сад и две школы более чем на 2,1 тыс. мест. Инвестиции в эти проекты составят 4,9 млрд рублей. На северо-западе столицы построят образовательный комплекс, рассчитанный на 1,1 тыс. учеников и воспитанников. В его строительство вложат 3,1 млрд рублей", - цитируют в тексте министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что договоры по указанным объектам еще не подписаны и проходят финальные стадии согласования. "Так, в районе Очаково-Матвеевское детский сад и две школы построит компания "ПИК". А в районе Покровское-Стрешнево учебный комплекс со школой и детским садом будет строить девелопер MR Group", - пояснила она.