В районе Гольяново в Москве построят детский сад и учебный корпус

Детский сад введут в эксплуатацию в 2027 году, а учебный корпус - в 2030 году

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Застройщик построит и передаст городу детский сад и учебный корпус в районе Гольяново для включения в столичную систему образования, сообщила в среду пресс-служба Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Застройщик за счет собственных средств обеспечит строительство детского сада на 175 мест и учебного корпуса на 1 250 мест со школой на 950 мест и детским садом на 300 мест. В рамках договора объекты будут переданы городу. Детский сад на 175 мест застройщик обязуется ввести в эксплуатацию в 2027 году, а учебный корпус - в 2030 году", - приводятся слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Отмечается, что заключать договоры с застройщиками, по которым соцобъекты в новых жилых комплексах передаются в собственность Москвы, начали летом 2021 года.