Москвичи более 70 тыс. раз записали онлайн своих питомцев к ветврачу с начала года

Самая востребованная онлайн-запись - вакцинация животных

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сервисом на портале mos.ru для онлайн-записи к ветеринарному врачу жители Москвы воспользовались более 70 тыс. раз с начала года. Всего в государственных ветеринарных лечебницах столицы специалисты оказывают более 180 видов услуг: от сложных хирургических операций до различных процедур по уходу, сообщается в среду на портале мэра Москвы.

"Онлайн-сервис записи к врачу позволил существенно упростить процесс получения ветеринарной помощи владельцам домашних животных и сделал возможным записаться из дома на широкий спектр ветеринарных услуг, оказываемых в государственных клиниках Москвы. Сервис будет полезен как для записи к специалисту на консультацию, так и на проведение различных исследований, оперативных вмешательств и других процедур. За 2023 год сервисом на портале mos.ru уже воспользовались более 71 тыс. раз", - приводятся слова председателя Комитета государственных услуг города Москвы Елены Шинкарук.

Она добавила, что по статистике, чаще всего москвичи называют собак кличками Мишель, Боня, Арчи, Ричард и Чарли. Среди фаворитов также Ева и Ника.

Самая востребованная запись онлайн - вакцинация животных. В 2023 году этой услугой уже воспользовались более 28 тыс. москвичей

"Привить питомца против бешенства в Москве можно бесплатно. Для этого нужно обратиться в любую из 26 городских ветеринарных клиник. Также специалисты государственной ветеринарной службы прививают питомцев на дому и во временных прививочных пунктах, летом часть из них открывается рядом с площадками для выгула собак", - добавил председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

На портале отмечается, что к концу года планируется расширить набор услуг ветеринарного направления на портале mos.ru. Здесь появится возможность записаться к узкопрофильным специалистам, например к орнитологам, в ветеринарные клиники Москвы. Увеличится также количество услуг, доступных на дому, на которые можно записаться онлайн.