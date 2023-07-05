Туроператоры отметили высокую динамику развития индустрии туризма в Дагестане

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что положительную роль в развитии отрасли сыграли отмена запрета на купание в Каспийском море и разнообразие видов отдыха

КАСПИЙСК /РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН/, 5 июля. /ТАСС/. Туроператоры отмечают высокую динамику развития индустрии туризма в Дагестане за последние три года, вызванную предприимчивостью местных жителей, активными мерами поддержки со стороны отраслевой администрации и разнообразием отдыха. Такое мнение высказала ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах конференции АТОР по сельскому туризму регионов СКФО в Каспийске.

"Туроператоры, которые скептически относились к организации пакетных туров в Дагестане, в течение 3 лет с 2020 года, увидели огромный прогресс в создании инфраструктуры, возможности предоставления дополнительных услуг. <…> Дагестан, мне кажется, первое место занимает в СКФО по предпринимательской активности", - сказала Ломидзе.

По ее словам, положительную роль в развитии туристической отрасли сыграли, в том числе, отмена запрета на купание в Каспийском море и разнообразие видов отдыха. Новый импульс получило и развитое в регионе сельское хозяйство, которое "переросло" в агротуризм.

"Дагестан аккумулировал все любимые виды отдыха туристов. Здесь есть солнце, море, природная экзотика в виде гор, этнических элементов, невероятно интересная экскурсионка, природа и сельское хозяйство",- добавила Ломидзе.

Туризм в горах Дагестана

Как отметил во время конференции министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов, туристический поток в сельской местности Дагестана ежегодно достигает порядка 500 тыс. человек. Услуги сельского туризма предлагают в более 35 районах республики. В настоящее время в реестре Дагестана зарегистрирован 91 паспортизированный маршрут, почти в каждом из них предусмотрено посещение хотя бы одного объекта в сегменте аграрного туризма. Наиболее посещаемыми являются экотуркомплекс "Главрыба", сельскохозяйственный кооператив "Дидо сила Кавказа", "Нескучный Сад Салмановых", ООО "Анжелина", хозяйство "Янтарное", сад "Фруктовый остров" и агрофирма "Герей-тюз".

В качестве примера, министр привел гастрономический тур в Ботлихский район, реализованный компанией "Хазар", включающий в себя посещение форелевого хозяйства и изготовление урбеча.

Ранее в Минтуризме региона сообщали, что в 2022 году регион впервые принял около 1,5 млн туристов. В этом году, по данным регионального правительства, власти ожидают, что республику посетят более 2 млн туристов.