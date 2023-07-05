Собянин встретился с участниками проекта "Поезд Памяти"

В этом году с 20 июня по 6 июля на "Поезде Памяти" путешествуют 200 старшеклассников из России, Белоруссии, Армении и Киргизии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался со школьниками - участниками культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти" - и пожелал им хорошего путешествия по Москве.

"Я думаю, что Москва произведет на вас незабываемое впечатление. Вы сегодня начинаете путешествие. Побываете здесь - в Музее Победы, в "Зарядье" - это новый парк, который мы создали на месте руин старой гостиницы. Попросите, чтобы вас провели на парящий мост, там очень хороший вид на Кремль, на Сити. Обязательно побывайте в Ледяной пещере. Красивый, очень интересный парк", - сказал Собянин в ходе общения с участниками проекта.

Также он сообщил, что завтра школьники посетят планетарий. "Побываете у Вечного огня, на Воробьевых горах", - добавил мэр столицы.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, инициаторами культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти" выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

По решению президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проект реализуется под эгидой Союзного государства. Идея проекта - познакомить старшеклассников из России, Белоруссии и других стран с историей и местами боевой славы времен Великой Отечественной войны. Также это возможность пообщаться и найти новых друзей, узнать культурные традиции и обычаи разных народов. В этом году с 20 июня по 6 июля на "Поезде Памяти" путешествуют 200 старшеклассников из России, Белоруссии, Армении и Киргизии.