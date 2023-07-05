5 июля, 09:12

Московских художников пригласили на онлайн-вернисаж ко Дню семьи, любви и верности

Принять участие в нем смогут как профессиональные художники, так и любители

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московских художников, причем как профессиональных, так и любителей, пригласили поучаствовать в онлайн-вернисаже, приуроченном к отмечаемому 8 июля Дню семьи, любви и верности.

Как сообщает в среду префектура Северо-Восточного административного округа столицы, вернисаж под названием "Семья - это счастье, любовь и удача" организуют 7 июля специалисты центра детского и юношеского творчества района Бибирево. "Онлайн-вернисаж, открытие которого приурочено к Дню семьи, любви и верности, станет открытой площадкой для демонстрации творческих работ по изобразительному искусству, направленной на позиционирование семейных ценностей, знакомство с бытом и традициями московских семей", - сказали в префектуре, сославшись на организаторов мероприятия.

Здесь заверили, что онлайн-вернисаж станет "душевным, атмосферным онлайн-пространством". 

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