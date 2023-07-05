Парковку мотоциклистов в Москве возьмут на особый контроль

В департаменте транспорта города отметили, что с Рождественского бульвара поступает наибольшее количество жалоб на байкеров

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Контроль за парковкой мотоциклистов на улицах Москвы будет усилен. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Инспекторы МАДИ усилят контроль за парковкой мотоциклистов. Особое внимание уделят Рождественскому бульвару - оттуда поступает больше всего жалоб на байкеров", - значится в публикации.

Также в департаменте отметили, что водители оставляют мотоциклы под запрещающими остановку знаками и получают штрафы в размере 3 тыс. рублей.

"Неправильно припаркованные мотоциклы мешают пешеходам двигаться по тротуарам и наземным переходам, а еще преграждают водителям въезд на парковку. Все это может привести к ДТП, поэтому инспекторы возьмут Рождественский бульвар и другие улицы на особый контроль. Мы просим мотоциклистов быть внимательными и соблюдать ПДД", - добавил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Горожанам предлагают пожаловаться на неправильную парковку по номеру МАДИ: 8 (495) 540-76-56.