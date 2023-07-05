S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Кызыл

Рейсы будут выполняться три раза в неделю

НОВОСИБИРСК, 5 июля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines запускает прямое авиасообщение между Новосибирском и Кызылом с 11 июля. Рейсы будут выполняться три раза в неделю, сообщили в пресс-службе компании.

"S7 Airlines c 11 июля запускает прямые полеты по новому направлению авиакомпании - между Новосибирском и Кызылом, столицей Республики Тыва. Полеты будут проходить на комфортабельных самолетах Embraer 170, в салоне могут разместиться 78 пассажиров. Время в пути - 1 час 40 минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Авиакомпания продолжает развивать внутрироссийские перевозки и открывает новые направления за Уралом.