В Курской области запустили в соцсетях бот для передачи оперативной информации

Как отметил глава региона Роман Старовойт, на территории области продолжает сохраняться напряженная обстановка

КУРСК, 5 июля. /ТАСС/. Власти Курской области запустили Telegram-бот "Сообщить об опасности | Курск и область" для передачи оперативной информации жителями приграничного региона, сообщил в среду губернатор области Роман Старовойт.

"Чтобы сделать передачу важной информации более оперативной и не допустить распространения фейков, мы запустили специальный телеграм-бот "Сообщить об опасности | Курск и область". Для всех пользователей предусмотрена обязательная, но простая авторизация. Это необходимо для того, чтобы избежать вражеской спам-атаки", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, на территории Курской области продолжает сохраняться напряженная оперативная обстановка. Обеспечивать безопасность правоохранительным органам помогают бдительные жители, которые сообщают информацию обо всех подозрительных предметах и объектах. Оперативные службы Курской области будут проверять поступившие с использованием бота сведения и принимать необходимые меры реагирования. Горячая линия 112 также продолжит работать в прежнем режиме.

Власти Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона. С 19 октября 2022 года в области действует средний уровень реагирования: там усилили пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области.

Также усилена охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, запрещено использование беспилотников, отменены массовые публичные мероприятия.