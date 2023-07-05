Совфед одобрил закон о мерах по сохранности имущества и жилья заключенных

Документ дополняет УПК РФ новой статьей, в которой, в частности, указано, в каких случаях суд по ходатайству осужденного выносит решение об обеспечении сохранности имущества или жилья

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о мерах по обеспечению сохранности оставшегося без присмотра имущества и жилья заключенных, включая запрет на передачу прав на жилье без участия осужденного.

Как отметил зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Максим Кавджарадзе, закон разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ, признавшего не соответствующей конституции норму Уголовно-процессуального кодекса, которая не закрепляет конкретных мер по охране остающегося без присмотра жилого помещения осужденного.

По действующему законодательству, суд выносит определение или постановление о принятии мер по охране имущества или жилья осужденного. Однако, говорится в сопроводительных документах к закону, кодексом не предусмотрены конкретные меры по его охране, а также не установлены субъекты, которые по решению суда должны выполнять данную функцию.

Закон дополняет УПК РФ новой статьей, в которой, в частности, указано, в каких случаях суд по ходатайству осужденного выносит решение об обеспечении сохранности имущества или жилья. Речь идет о ситуациях, когда у самого осужденного нет такой возможности и он не смог принять достаточных мер.

Законом предусматриваются такие меры как запрет регистрации перехода права собственности, ограничения права на жилое помещение и его обременения, а также запрет на регистрацию граждан в жилом помещении без личного участия осужденного. Кроме того, предусмотрена возможность опечатывания жилого помещения, а также иные меры, необходимые для обеспечения его сохранности. Согласно закону, эти меры могут быть отменены по ходатайству осужденного в суд.

В случае, если принятие определенных судом мер возлагается на органы власти или органы местного самоуправления в рамках исполнения ими полномочий в соответствии с российским законодательством, расходы, связанные с реализацией таких мер, осуществляются за счет бюджета. В остальных случаях расходы нести будет сам осужденный. По словам Кавджарадзе, действие закона распространяется на отношения, возникшие с 13 июля 2020 года.