Минтруд проверит готовность медучреждений к реабилитации участников СВО

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, правительство сформулировало соответствующее поручение ведомству

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство сформулировало поручение Минтруду России проверить состояние реабилитационной базы для оказания помощи в том числе участникам специальной военной операции (СВО), сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В рамках подготовки к новому бюджетному циклу мы сейчас сформировали поручение министерству труда совместно с регионами страны проанализировать состояние социальной реабилитационной базы как в отношении детей, так и в отношении взрослых, так и в отношении социальной реабилитационной помощи ребятам, которые пострадали в специальной военной операции", - сказала она на правительственном часе в Совете Федерации.

Вице-премьер уточнила, что до 2024 года включительно завершается программа по модернизации центров социального обслуживания в регионах страны.