СФ одобрил закон об упрощенном порядке получения ВНЖ для заключивших контракт с ВС РФ

Изменения вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о предоставлении права высококвалифицированным специалистам оформить бессрочный вид на жительство в РФ, а также об упрощенной процедуре его получения иностранцами, заключившими во время спецоперации контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.

Изменения вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Одобренный в среду закон расширяет перечень лиц, которым вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание. Речь идет об иностранных гражданах, заключивших в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях на срок один год, и членах их семей. Норма будет применяться и в случае гибели военного. Членами семьи военнослужащего при этом признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родители (в том числе приемные).

Одновременно закон устанавливает, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, работающему в России не менее двух лет в этом качестве, и членам его семьи при условии, что все они уже проживают в стране по полученному виду на жительство. Предусматривается, что специалист обязан обращаться за получением разрешения на работу в МВД России или его территориальные органы, принявшие решение о выдаче разрешения на работу, в течение 30 календарных дней со дня принятия такого решения. По ходатайству работодателя и при наличии уважительных причин разрешение может быть получено в более поздний срок. Если разрешение не получено в срок, то оно не выдается, принятые решения о выдаче таких разрешений на работу отменяются. Также устанавливается, что высококвалифицированный специалист и члены его семьи, не имеющие иных законных оснований для пребывания (проживания) в России, обязаны выехать из страны в течение 15 календарных дней со дня истечения установленных законом сроков.

По закону правительство РФ будет определять не только критерии, которым должен соответствовать иностранный гражданин, осуществивший инвестиции в Российской Федерации, для выдачи ему и членам его семьи ВНЖ без получения разрешения на временное проживание, но и порядок проведения оценки соответствия данного иностранного гражданина таким критериям, а также федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение этой оценки. Закон также устанавливает возможность подачи уведомления об осуществлении трудовой деятельности в электронной форме через портал госуслуг в территориальный орган МВД России, выдавший иностранному гражданину патент.

Кроме того, закон обязывает образовательную или научную организацию уведомлять территориальный орган МВД России и региональное ведомство в сфере образования в течение трех дней со дня издания распорядительного акта о предоставлении иностранному гражданину академического отпуска или его отчислении.