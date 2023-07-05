Победивший на форуме "Сильные идеи нового времени" липецкий проект реализуют в ноябре 2023

Речь идет о проекте "Беседка", который был подготовлен командой местных педагогов и психологов, он получил 5 млн рублей для дальнейшей реализации

ЛИПЕЦК, 5 июля. /ТАСС/. Проект из Липецкой области, ставший победителем форума "Сильные идеи для нового времени", будет реализован в региональном центре в ноябре текущего года. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор области Игорь Артамонов.

Речь идет о проекте "Беседка", который был подготовлен командой местных педагогов и психологов, он получил 5 млн рублей для дальнейшей реализации. "На сегодняшний день это полностью готовая инициатива, которую авторы проекта планируют реализовать в ноябре текущего года в центре Липецка, а затем тиражировать по территории всей России", - сказал Артамонов.

Он уточнил, что специалисты проанализировали статистику, связанную с деконструктивным поведением детей и подростков, и пришли к выводу, что большинство кризисных ситуаций можно было бы избежать, оказав поддержку подросткам.

"Сформулированная идея была упакована в проект и размещена на крауд-платформе, несколько месяцев эксперты Агентства стратегических инициатив проводили консультацию с авторами проекта, корректировали концепцию", - добавил Артамонов. В итоге проект стал совокупностью пяти факторов: идеи, цифровой платформы, типового пространства, методики и высококвалифицированных специалистов.

"Это место примирения, место поиска решения межличностных и личностных проблем. По сути, любой подросток, столкнувшийся со сложной ситуацией, может обратиться в "Беседку", где его встретит администратор-психолог, наладит диалог, выявит проблему, поможет найти решение", - пояснил Артамонов. В "Беседке" предусмотрена возможность круглосуточного нахождения, будут оборудованы комнаты для мальчиков и девочек.

"Очень важно, чтобы у юношей и девушек формировалось понимание, что каждую проблему можно решить и они всегда найдут поддержку и понимание у взрослых. Центры, подобные "Беседке", - важные проекты, которые помогут наладить взаимоотношения с подрастающим поколением", - заключил Артамонов.