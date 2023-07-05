СФ одобрил закон о лишении свободы на срок до 10 лет для коллекторов за насилие и угрозы

Также могут быть назначены принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до пяти лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о лишении свободы на срок до 10 лет за незаконную деятельность коллекторов, связанную с применением насилия или угрозы его применения.

Уголовный кодекс РФ дополняется статьей 172.4, устанавливающей ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. За совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения, повреждения имущества, а равно с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких, лицом, действующим от имени организации-кредитора или в ее интересах, вводится штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты, иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.

Также могут быть назначены принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до пяти лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия, не являющегося опасным для жизни или здоровья, либо с уничтожением или повреждением имущества, либо в крупном размере, законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет с возможным штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет.

Также предусматривается наказание за деяния, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или в особо крупном размере. В таком случае виновных могут лишить свободы на срок от пяти до десяти лет с возможным штрафом в размере от 1 млн до 5 млн рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет. В обоих случаях также законом предусматривается возможность лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.