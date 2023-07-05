В Новосибирске в оздоровительном лагере прекратили смену из-за подозрения на инфекцию

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование

НОВОСИБИРСК, 5 июля. /ТАСС/. Смену в детском оздоровительном лагере "Зеленая республика" в Новосибирске прекратили из-за подозрения на инфекционное заболевание у детей и сотрудников лагеря. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Смена досрочно прекращена", - сказала собеседница агентства.

На сайте ведомства уточняется, что специалистами управления начато эпидемиологическое расследование по случаю подозрения на инфекционное заболевание у детей и сотрудников лагеря, проведен комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Отобраны для исследования пробы пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды.

В министерстве труда и социального развития региона сообщили ТАСС, что они также держат ситуацию на контроле.

"В "Зеленой республике" никакой чрезвычайной ситуации нет. Есть детки с симптомами ОРВИ. В соответствии с порядком действий при жалобах на самочувствие была вызвана скорая", - уточнила ТАСС замглавы Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова, добавив, что симптомы наблюдаются у пяти детей.

На сайте Центра детского, семейного отдыха и оздоровления "Всеканикулы", занимающегося организацией отдыха детей в лагере, сообщается, что "Зеленая республика" принимает более 300 детей за смену, на территории лагеря расположены шесть жилых корпусов.