СФ одобрил увеличение срока давности по нарушениям законодательства о НПФ

Сенаторы также одобрили закон об увеличении срока давности привлечения к административной ответственности - за правонарушения в сфере законодательства о драгметаллах и камнях

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, увеличивающий с одного года до двух лет срок давности по нарушениям законодательства РФ о негосударственных пенсионных фондах (НПФ), повлекшим нарушение прав и интересов застрахованных лиц при смене страховщика.

Речь идет о таких составах административных правонарушений, как представление негосударственным пенсионным фондом в Фонд пенсионного и социального страхования РФ недостоверных или подложных сведений, уведомлений о вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном страховании, а также подложных заявлений застрахованных лиц о выборе страховщика, повлекшие неправомерное перечисление НПФ средств пенсионных накоплений.

Как отметил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин, необходимость разработки закона обусловлена тем, что "в большинстве случаев на момент выявления такого нарушения привлечь недобросовестные фонды к ответственности не представляется возможным в силу истечения срока давности".

В среду сенаторы одобрили еще один закон об увеличении срока давности привлечения к административной ответственности - за правонарушения в сфере законодательства о драгоценных металлах и камнях.

В часть 1 статьи 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях вносится изменение, по которому срок давности привлечения к ответственности за нарушение российского законодательства о драгметаллах и камнях увеличивается до одного года со дня его совершения. В настоящее время постановления по делам о таких административных правонарушениях не могут быть вынесены по истечении 60 календарных дней, а по делу об административном правонарушении, рассматриваемом судьей, - по истечении 90 календарных дней со дня совершения административного правонарушения.