5 июля, 10:05

Совфед разрешил строительство в нацпарках в Москве при согласии кабмина

Принятый документ сокращает с 90 до 30 дней срок заключения договора с собственниками квартир в многоквартирных домах, подлежащих реновации

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который разрешает строительство дорог и мостов на части территории национальных парков, расположенных в границах Москвы, при согласовании с правительством РФ.

"В случае передачи полномочий уполномоченному органу исполнительной власти города Москвы размещение на части территории национального парка, расположенной в границах города Москвы, объектов капитального строительства осуществляется по согласованию с правительством Российской Федерации. Порядок такого согласования устанавливается правительством Российской Федерации", - говорится в законе.

Отмечается, что к таким объектам относятся автомобильные дороги, мосты, дорожные сооружения, элементы обустройства дорог, а также объекты дорожного сервиса, инженерной инфраструктуры, железнодорожного транспорта, транспортно-пересадочных узлов и линий связи.

Кроме того, закон сокращает с 90 до 30 дней срок заключения договора с собственниками квартир в многоквартирных домах, подлежащих реновации. Как подчеркивается в пояснительной записке, это позволит "значительно ускорить реализацию переселения граждан по программе реновации и предоставление им новых комфортных квартир, тем самым будет способствовать расселению ветхого жилья в городе Москве и успешной реализации программы реновации".

Также закон сокращает с 30 до 20 дней срок, когда собственник квартиры может подать заявление о выплате возмещения за освобождаемое помещение либо о предоставлении в собственность равноценного (соответствует стоимости) жилья вместо равнозначного (соответствует общей площади и количеству комнат). Закон устанавливает, что при вынесении судебного акта по спору об изъятии недвижимого имущества по реновации устанавливается размер компенсации на основании отчета об оценке по заказу органа исполнительной власти. 

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