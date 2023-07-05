5 июля, 09:42,
обновлено 5 июля, 09:58

Песков заявил, что ведутся необходимые следственные действия после нападения на Милашину

Пресс-секретарь президента РФ предложил дождаться

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин дал необходимые поручения после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова накануне, работа идет, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Были даны все поручения председателем СК, работа сейчас ведется. Давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, все действия сейчас предпринимаются", - сказал представитель Кремля.

Неизвестные напали на Милашину и Немова на территории Чечни. Сейчас пострадавших доставили в Беслан. По информации североосетинского омбудсмена Тамерлана Цгоева, у обоих многочисленные переломы, кроме того, адвокат получил ножевое ранение. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с произошедшим направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру Чечни. Ранее Песков назвал случившееся "очень серьезным нападением, которое требует достаточно энергичных мер", и сообщил, что о ЧП доложено главе государства Владимиру Путину. 

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