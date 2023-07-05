Максим Покровский подал иск с требованием снять с него статус иноагента

Исковое заявление лидера "Ногу свело!" поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Заседание назначено на 17 июля

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский (признан в РФ иноагентом) подал иск к Минюсту РФ с требованием исключить его из перечня иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы, куда поступило соответствующее исковое заявление.

"В суд поступил административный иск Покровского М. С. к Минюсту РФ с требованием снять с него статус иноагента. Заседание по иску назначено на 17 июля на 10:40 мск", - сказали в суде.

Покровский был включен в реестр иноагентов 31 марта этого года. С начала специальной военной операции на Украине Покровский высказывался резко против нее и записал несколько песен и клипов с ее осуждением. Музыкант постоянно проживает в США.