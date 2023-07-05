Мероприятие состоится 18 июля

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Жителей северо-запада Москвы пригласили на экскурсию по улице Маршала Василевского в районе Щукино. Об этом сообщает в среду префектура Северо-Западного административного округа столицы.

"18 июля сотрудники библиотеки №243 приглашают всех желающих на пешеходную прогулку "Историческое путешествие по улице Маршала Василевского", наше историческое путешествие мы совершим по территории бывшего военного городка имени Климента Ворошилова", - рассказали в префектуре со ссылкой на организаторов мероприятия.

Участники увидят один из первых домов по улице Василевского - дом №15 - семиэтажный. "Затем увидим авангардный дом №13, предназначавшийся для комсостава РККА, построенный архитектором Николаем Ивановичем Рипинским и детский сад №333 - "родину слонов", - продолжили в префектуре.

Также здесь обещают, что гости экскурсии узнают, кого из советских женщин-ученых называли "русская Мадам Кюри", а также смогут увидеть самое большое граффити, посвященное маршалу Василевскому.