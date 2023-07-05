В Иркутске установили памятник выдающимся землякам-авиаконструкторам

Николай Камов является автором слова "вертолет", а Михаиль Миль был создателем вертолета Ми

ИРКУТСК, 5 июля. /ТАСС/. Памятник создателям вертолетов Михаилу Милю и Николаю Камову открыли в среду в Иркутске - на родине известных советских авиаконструкторов, передает корреспондент ТАСС.

"Николай Камов и Михаил Миль сделали так, что Россия долгие годы занимает лидирующие позиции в вертолетостроении. Здесь [в Иркутске] они получили первое образование, здесь они уже становились людьми, которые в будущем на многие века обеспечат вертолетостроению РФ ведущую роль", - сказал на церемонии открытия памятника губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Памятник высотой 5 м и шириной 3,3 м установили в центре Иркутска. Он выполнен из бронзы и блоков из полированного гранита двух цветов. В верхней части размещен взлетающий вертолет, ниже надпись: "Учившим летать металл" и два игрушечных вертолета, которые, по задумке автора, будто оставлены юными авиаконструкторами. Автором проекта стал иркутский архитектор Сергей Демков. Инвестором выступила госкорпорация "Ростех".

Камов родился в 1902 году в Иркутске. Учился в Томском технологическом институте, после учебы уехал в Москву, где устроился работать на завод по сборке самолетов. Позже его пригласили в институт имени Жуковского, где иркутянин стал курировать создание своего первого автожира. В 1940 году по инициативе Камова началось строительство завода летательных винтокрылых машин, а сам авиаконструктор стал его директором и одновременно главным конструктором. После Великой Отечественной войны под руководством Камова было создано семейство вертолетов Ка. Авиаконструктор умер в 1974 году. Камов является автором слова "вертолет".

Миль родился в 1909 году в Иркутске. Учился в Сибирском технологическом институте в Томске и в Донском политехническом институте в Новочеркасске. После учебы, заручившись рекомендацией Камова, устроился в Центральный аэрогидродинамический институт и стал начальником отдела особых конструкций. После войны задался целью создать летательный аппарат, способный подниматься в воздух с помощью винтов. Эта инициатива получила поддержку и спустя несколько лет Миль стал генеральным конструктором своего опытного конструкторского бюро. Сегодня вертолеты семейства Ми являются одними из самых массовых и надежных в мире.

Свое детство в Иркутске Миль и Камов провели по соседству, они жили на одной улице, но познакомились авиаконструкторы только в Москве.