В Думу внесли проект о праве родителей бесплатно находиться в больнице с детьми до 8 лет

Сейчас спальное место и питание предоставляется бесплатно одному из родителей ребенка с инвалидностью независимо от его возраста, ребенка до четырех лет или старше четырех лет при наличии медицинских показаний

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о праве родителей и опекунов бесплатно получать спальное место и питание в стационаре с проходящими лечение детьми до восьми лет. Об этом сообщила в среду в пресс-служба фракции.

Авторами инициативы стали лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя думской фракции Сардана Авксентьева.

Сейчас по закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" спальное место и питание предоставляется бесплатно одному из родителей ребенка с инвалидностью независимо от его возраста, ребенка до четырех лет или старше четырех лет при наличии медицинских показаний. Парламентарии предлагают в двух последних случаях увеличить возраст до восьми лет.

"В детских больницах именно родители заботятся о детях. Малыши не могут самостоятельно обратиться за помощью к медсестре, вовремя приходить на процедуры, пить лекарства - не только до четырех лет, а минимум до восьми. А еще больница для любого ребенка - это огромный стресс, и очень важно дать родителям возможность быть рядом в комфортных для них условиях. На практике родители остаются в стационарах с детьми и старшего возраста, но вынуждены при этом оплачивать себе питание сами и спать на одной кровати с ребенком", - сказал Даванков, слова которого приводит пресс-служба.

Авксентьева отметила, что у медсестер и врачей в больницах очень большая нагрузка, у них часто просто не хватает времени на общение и занятия с детьми. Авторы законопроекта считают, что внесение изменений особенно актуально в условиях, когда во многих учреждениях системы здравоохранения не хватает младшего медицинского персонала, говорится в релизе.

Отмечается, что нововведение потребует дополнительных расходов из средств Фонда обязательного медицинского страхования, "точную сумму которых должно рассчитать правительство в случае принятия закона".