Регионы РФ задержали сдачу девяти объектов образования по итогам 2022 года

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что при этом в сфере образования создали свыше 10 тыс. объектов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Несколько регионов России по итогам 2022 года задержали сдачу девяти объектов образования на 4,4 тыс. мест. Об этом в среду сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

"Хочу обратить внимание сенаторов, что по итогам 2022 года не введенными остаются девять объектов образования на более чем 4,4 тыс. мест в Нижегородской, Архангельской, Астраханской, Смоленской, Кировской, Новгородской и Иркутской областях", - сказала она.

При этом Голикова добавила, что в сфере образования сейчас создано свыше 10 тыс. объектов. В том числе в 2022 году ввели более 490 детских садов и школ, столько же ожидается в 2023 году. По словам вице-премьера, часть объектов планируется ввести досрочно.

"Создание благоприятной среды для жизни невозможно без инфраструктурных изменений. Ежегодно в рамках национальных проектов только по моей части мы тратим на эти цели свыше 220 млрд рублей. И в 2023 году по поручению президента нам необходимо качественно изменить работу с целью приближения сроков ввода объектов в эксплуатацию", - подчеркнула Голикова.