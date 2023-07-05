Песков не комментирует идею менять проректоров вузов, где нет патриотического движения

Вице-премьер Юрий Трутнев ранее заявил о том, что проректоры по воспитательной работе в высших учебных заведениях могут быть заменены, если в этом вузе не будет организовано патриотическое движение

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать предложение вице-премьера Юрия Трутнева менять проректоров тех вузов, где нет патриотического движения.

"Я сейчас точно не могу объяснить, я просто не знаю контекста этого разговора, поэтому не берусь комментировать что-либо по этой теме", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Трутнев заявил о том, что проректоры по воспитательной работе в высших учебных заведениях могут быть заменены, если в этом вузе не будет организовано патриотическое движение. С таким предложением он выступил на встрече со студенческим активом Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.