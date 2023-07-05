Кабмин выбрал три региона для пилотного проекта по повышению рождаемости

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова их не уточнила

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство выбрало три региона с наиболее сложной демографической ситуацией для проведения пилотного проекта по повышению рождаемости, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По поручению президента страны мы планируем провести комплексный пилотный проект с целью отработки механизмов и мероприятий, которые смогут дать наилучший эффект. Сейчас мы выбрали три региона, которые представляют три наиболее сложных кластера по демографической ситуации. Цель проекта - создание благоприятной среды для проживания", - отметила Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Вице-премьер не уточнила, какие именно регионы отобраны в качестве пилотных.

По словам вице-премьера, регионы при содействии федеральных органов исполнительной власти разрабатывают и утверждают региональные программы по стимулированию рождаемости. По данным Голиковой, регионов, которые завершили эту работу, уже 82. Конечный срок утверждения программ - 10 июля.