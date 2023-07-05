В Москве школьникам расскажут о правилах дорожного движения в рамках летней программы

Занятия проходят на самокатах, велосипедах, используются демонстрационные стенды, столы-макеты, модели автобуса, остановочного павильона и элементов улично-дорожной сети

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московские школьники изучат правила дорожного движения в рамках программы "Лаборатория безопасности", для них подготовлены занятия в мобильном городке с использованием самокатов и велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки в среду.

"В дни летних каникул столичные школьники знакомятся с правилами дорожного движения. О том, как управлять транспортными средствами и избегать происшествий, они узнают на занятиях "Лаборатории безопасности". Дети посещают интерактивные уроки, организованные в мобильном автогородке, который доставляют в образовательные организации. Сотрудники Госавтоинспекции ведут с учащимися профилактические беседы и дают им пользоваться специальными техническими средствами дорожно-патрульной службы", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил директор Московского центра "Патриот.Спорт" столичного департамента образования и науки Марат Кучушев, оборудование мобильного комплекса максимально достоверно воссоздает элементы городской среды, что позволяет провести различные обучающие мероприятия с моделированием дорожных ситуаций. Дети в игровом формате учатся культуре безопасного поведения на дорогах. За прошедший учебный год более 18 тыс. юных москвичей побывали в интерактивной "Лаборатории безопасности".

Занятия проходят на самокатах, велосипедах, используются демонстрационные стенды, столы-макеты, модели автобуса, остановочного павильона и элементов улично-дорожной сети. Мобильный комплекс можно увидеть на летних детских сменах в морском центре имени Петра Великого, на базе городского дома учителя "Поведники", в оздоровительно-образовательном центре "Патриот", а также на городских праздниках и фестивалях.

Программа "Лаборатория безопасности" стартовала в Москве в ноябре 2021 года. За это время в ней приняли участие более 37 тыс. учащихся. Организатор программы - Московский центр "Патриот.Спорт".