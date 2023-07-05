В школе при посольстве России в Эфиопии перед проведением ЕГЭ обнаружили стаю обезьян

Животных удалось выгнать из кабинета и провести экзамен в штатном режиме, сообщили в Рособрнадзоре

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Стая обезьян была обнаружена при проверке технической готовности к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школе при посольстве РФ в Эфиопии, рассказал замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. По его словам, их удалось выгнать, экзамен прошел в штатном режиме.

"Коллеги, которые проводили экзамен за рубежом, - это была школа при посольстве в Эфиопии. Когда накануне проведения экзамена проходил контроль техготовности, наши коллеги зашли в кабинет для того, чтобы проверить компьютерную технику, и обнаружили там стайку обезьян, которые с большим интересом изучали принтеры и, в общем, прочую технику. Они даже смеялись, наши коллеги между собой, что вот, [обезьяны] пришли искать контрольно-измерительные материалы, чтобы помогать двоечникам списать. Благодаря определенным усилиям их удалось выгнать из помещения и провести экзамен в штатном режиме", - сказал он на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ.

В целом, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ в пунктах за рубежом прошел без сбоев.

Основной период ЕГЭ прошел с 26 мая по 20 июня, в нем приняли участие более 630 тыс. человек. Также был предусмотрен резервный период с 22 июня по 1 июля. Сдать экзамен в резервные сроки могли выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли сдать ЕГЭ в основной день или получившие неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов (русскому языку или математике).