В Москве выросла доля учеников с 100 баллами по ЕГЭ из-за пилотного проекта по подготовке

Участвующие в проекте также в разы улучшили результаты ЕГЭ по сравнению с 2022 годом и внесли вклад в общие результаты города

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Доля выпускников с максимальными 100 баллами увеличилась в Москве благодаря столичному проекту по подготовке к ЕГЭ в школах. Об этом в среду сообщила заместитель столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук на заседании в Общественной палате Москвы.

"Пилотный формат обучения старшеклассников с акцентом на подготовке к ЕГЭ доказал свою эффективность. Благодаря проекту по подготовке к экзаменам увеличилась доля выпускников с максимальными 100 баллами: по физике - в 7 раз, по биологии - в 5 раз, по русскому языку и по литературе - в 3 раза, по английскому языку - почти в 2 раза, по химии и информатике - в 1,2 раза", - сказала Лукашук.

Она отметила, что школы, участвующие в проекте также в разы улучшили результаты ЕГЭ по сравнению с прошлым годом и внесли вклад в общие результаты города. Благодаря проекту по подготовке к экзаменам доля выпускников с двойками сократилась: по литературе - более чем в 4 раза, по русскому языку - почти в 4 раза, по биологии - в 2,5 раза, по информатике, физике и географии- почти в 2 раза, по математике, английскому и истории - почти в 1,5 раза, по химии - в 1,2 раза.

Как напомнили в пресс-службе департамента, обучение старшеклассников с акцентом на подготовке к ЕГЭ началось в 2022 году. К пилотному проекту присоединились 406 столичных школ, в которых учились около 43 тыс. одиннадцатиклассников - это 80% всех выпускников. Пилотный проект разработали по запросам самих старшеклассников и их родителей. В рамках проекта у детей впервые прошли две волны пробных ЕГЭ, которые не влияли на оценки, чтобы ребята в реальных условиях могли оценить свои знания в динамике.

До 1 февраля завершилась часть предметов, изучаемых на базовом уровне, кроме математики, истории, обществознания и физической культуры. И в учебное расписание были включены практикумы по подготовке к ЕГЭ по выбранным для сдачи предметам. Практикумы занимали не менее 40% учебного времени. На них дети со схожим уровнем подготовки проходили сложные темы и выполняли задания экзаменов без оценок и контрольных.