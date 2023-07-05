В Москве в 2023 году могут запустить движение по дорогам к ТПУ "Ярославская"

На территории округа идет строительство дорог общей протяженностью 3,3 км, отстойно-разворотной площадки, плоскостных парковок и другой инфраструктуры

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Движение на дорогах, предназначенных для транспортно-пересадочного узла "Ярославская", планируют запустить в текущем году. В настоящее время ведутся работы по строительству дорог, подпорной стены, реконструкции и удлинению подземного пешеходного перехода, прокладке инженерных коммуникаций и благоустройству, сообщил в среду руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"На территории округа для ТПУ "Ярославская" идет строительство дорог общей протяженностью 3,3 км, отстойно-разворотной площадки, плоскостных парковок, здания конечной станции ОРП "Ярославская", здания тяговой подстанции, [ведется] реконструкция - удлинение - подземного пешеходного перехода через проспект Мира возле остановки общественного транспорта "Станция МЦК Ростокино", - цитирует пресс-служба департамента Загрутдинова.

Он добавил, что срок завершения строительства по госконтракту истекает в марте 2024 года. "Тем не менее, мы приложим максимум усилий, чтобы открыть объект уже в этом году", - заверил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что в столице в 2023 году планируется построить более 70 км дорог.