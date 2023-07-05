Пробку на Крымский мост со стороны Краснодарского края устранили

Как сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко, по состоянию на 13:10 мск очередей нет

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Пробка, возникшая еще 1 июля из-за начала высокого курортного сезона в Крыму, на Крымский мост со стороны Краснодарского края устранена. Об этом сообщил в Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет", - написал он.

Из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится после теракта 8 октября 2022 года, при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с субботы начали образовываться многокилометровые пробки.

Пробка со стороны Крыма в сторону Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту по состоянию на 12:00 мск вторника была ликвидирована. Прохождение досмотра с минимальным комплектом вещей занимает порядка 6-7 минут. Очередь в Крым со стороны Краснодарского края, по оценкам корреспондента ТАСС, во вторник днем составляла более 7 км. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована в понедельник утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км.