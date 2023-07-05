В Москве 74% родителей положительно оценили проект по подготовке к ЕГЭ в школах

К пилотному проекту присоединились 406 школ города

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Проект подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) положительно оценили 74% родителей московских школьников. Об этом сообщила в рамках заседания в Общественной палате Москвы заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук.

"Для оценки эффективности проекта, помимо результатов ЕГЭ, используются регулярные опросы. В последнем из них приняли участие почти 8 тыс. родителей выпускников и более 7 тыс. учителей. По результатам опроса особенно высоко оценили проект и считают, что его нужно продолжить, те родители, чьи дети занимались только в школе на практикумах, не прибегая к услугам репетиторов и дополнительных курсов - 74%. Лишь небольшой процент опрошенных предпочитает традиционное обучение", - сказала Лукашук.

Она уточнила, что среди тех родителей, чьи дети все же занимались подготовкой к ЕГЭ не только на практикумах в школах, довольны результатами ЕГЭ оказались 63%. Среди педагогов результаты своих учеников на ЕГЭ высоко оценили более 80%.

Более 70% опрошенных родителей и учителей считают, что пилотный проект оказался полезным и формат практикумов для подготовки к ЕГЭ в выпускных классах нужно сохранить в будущем, отметила Лукашук.

В пресс-службе департамента напомнили, что обучение старшеклассников с акцентом на подготовке к ЕГЭ началось в 2022 году. К пилотному проекту присоединились 406 столичных школ, в которых учились около 43 тыс. одиннадцатиклассников - это 80% всех выпускников. Школы, участвующие в проекте, в разы улучшили результаты ЕГЭ по сравнению с прошлым годом и внесли вклад в общие результаты города. Пилотный проект разработали по запросам самих старшеклассников и их родителей. В рамках проекта у детей впервые прошли две волны пробных ЕГЭ, которые не влияли на оценки, чтобы ребята в реальных условиях могли оценить свои знания в динамике.

До 1 февраля завершилась часть предметов, изучаемых на базовом уровне, кроме математики, истории, обществознания и физической культуры. И в учебное расписание были включены практикумы по подготовке к ЕГЭ по выбранным для сдачи предметам. Практикумы занимали не менее 40% учебного времени. На них дети со схожим уровнем подготовки проходили сложные темы и выполняли задания экзаменов без оценок и контрольных.