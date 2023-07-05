Совфед одобрил закон о запрете вылова дельфинов в культурно-просветительских целях

Он вступит в силу с 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, устанавливающий запрет на вылов в учебных и культурно-просветительских целях дельфинов, белух, косаток и других морских млекопитающих.

Согласно документу, осуществление рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях в отношении морских млекопитающих запрещается, за исключением случаев, когда оно допускается комиссией, созданной правительством РФ. Состав комиссии и порядок ее деятельности будут утверждены кабмином. Решение комиссии по каждому такому случаю будет в обязательном порядке размещаться на официальном сайте Росрыболовства в пятидневный срок со дня его поступления в ведомство.

Особенности добычи (вылова) морских млекопитающих устанавливаются правительством РФ.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, "добыча морских млекопитающих в культурно-просветительских целях фактически означает их использование в зрелищно-развлекательных мероприятиях, в целях извлечения дохода". Авторы инициативы, депутаты Госдумы, отмечают, что необходимость внесения изменений в законодательство обусловлена событиями, связанными с так называемой китовой тюрьмой. В октябре 2018 года было выявлено, что в бухте Средняя Приморского края в ужасных условиях содержались 11 косаток и 90 белух. Было установлено, что вылов морских млекопитающих осуществлялся с многочисленными нарушениями.

Законодатели обращают внимание, что стационарные и передвижные дельфинарии к 2021 году были запрещены на территории 19 европейских государств, включая Грецию, Великобританию, Германию, Кипр, Норвегию, Францию, Чехию. А в Мексике и Чили запрещен отлов, импорт и экспорт морских млекопитающих. Во многих странах также запрещено использование дельфинов в развлекательных целях.

Одобренный сенаторами закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.