Неблагоприятные условия для рассеивания веществ в воздухе ожидаются в Москве 5-6 июля

Предприятиям - природопользователям города направили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в период НМУ I степени опасности

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Неблагоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе ожидаются в Москве с вечера 5 июля до утра 6 июля. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале Мосэкомониторинга.

"Информация об условиях рассеивания и экологической обстановке в Москве 5-6 июля 2023 года. По прогнозу метеорологов, сегодня, 5 июля 2023 года, с 19:00 мск и до 09:00 мск 6 июля 2023 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени", - говорится в публикации.

Актуальная информация об экологической обстановке в городе доступна на сайте mosecom.mos.ru.

"На основании поступившей информации от ФГБУ "Центральное УГМС", в соответствии с которой на территории Москвы ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в адрес предприятий - природопользователей города Москвы Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы направляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в период НМУ I степени опасности", - заключили в Мосэкомониторинге.