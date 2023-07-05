Москвичи завоевали 11 наград на Российской робототехнической олимпиаде

В соревновании участвовали более 900 учеников из 41 региона России, Ирана и Белоруссии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ученики московских школ получили 11 наград в финале Российской робототехнической олимпиады. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В Челябинске состоялось закрытие XX Российской робототехнической олимпиады. На торжественной церемонии победителей и призеров наградили дипломами, медалями и кубками. Московские школьники завоевали 11 наград в различных категориях. Первое место в основной категории средней группы заняла команда DiDa из Центра педагогического мастерства столичного департамента образования и науки. А в основной старшей категории победила команда "Алег", сформированная учениками школ №1474 и 1518. Лучшей в творческой категории старшей группы стала команда "Батарейкин" из Центра педагогического мастерства", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что также ученики московских школ получили награды в основной категории для школьников от шести до девяти лет WeDo. Так, команда "Добродел" из школы №548 "Царицыно" заняла первое место. "Карасики" из Центра педагогического мастерства стали первыми в творческой категории WeDo. Три команды московских школьников также стали призерами в различных категориях. Еще 15 команд были отмечены в различных номинациях.

Олимпиада проходила в Челябинске. В ней участвовали более 900 учеников из 41 региона России, а также Ирана и Белоруссии. Кроме того, была отдельная творческая категория, посвященная применению искусственного интеллекта в сфере робототехники. Результаты команд во всех категориях и списки победителей и призеров опубликованы на сайте олимпиады.

"Каждый год тематика олимпиадных заданий меняется. Так, в 2023 году организаторы объявили тему нового соревновательного сезона - "Объединяя мир". В ходе олимпиады участники предлагали решения, как с помощью роботов упростить ремонт подводных кабелей, загрузку и разгрузку кораблей, процесс производства стальных труб и даже спасение морских обитателей", - уточнили в пресс-службе.

Российская робототехническая олимпиада - одно из самых массовых соревнований по робототехнике в стране. Ее организует Федерация спортивной и образовательной робототехники. Участники проходят серию отборочных мероприятий в своих регионах. По результатам первых этапов формируются сборные, которые выступают в финале.