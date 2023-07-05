В "Москва-Сити" обновят прилегающие к Северному дублеру Кутузовского проспекта дороги

Общая протяженность магистрали со съездами и искусственными сооружениями составит более 20 км, в том числе основной ход - порядка 10 км

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Улично-дорожную сеть в "Москва-Сити", примыкающую к Северному дублеру Кутузовского проспекта, реконструируют. Об этом сообщили в среду в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о реконструкции улично-дорожной сети в "Москва-Сити", прилегающей к строящейся магистрали - Северному дублеру Кутузовского проспекта. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - значится в сообщении.

Основные строительно-монтажные работы на дублере были начаты в 2019 году и планируются к завершению в 2023 году. К вводу в эксплуатацию новой магистрали будет выполнен комплекс работ, включая: изменение геометрии проезжей части на Пресненской набережной и Тестовской улице; устройство и ремонт съезда и выезда на магистраль в зоне боковых проездок ТТК; ремонт причальной стенки Пресненской набережной; установку и интеграцию светофоров в городскую интеллектуальную транспортную систему; благоустройство закрываемых участков проезжей части; переустройство и развитие сетей водостока; устройство сетей наружного освещения и электроснабжения, кабельной канализации для установки камер фотовидеофиксации и телеобзора на Пресненской набережной и Тестовской улице.

Почти 10 лет на реализацию

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта ведется на основании концессионного соглашения, заключенного в 2014 году. Новая шестиполосная вылетная магистраль пройдет от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и далее выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области.

Общая протяженность магистрали со съездами и искусственными сооружениями (три эстакады, путепровод через Минскую улицу и мост через Москву-реку) составит более 20 км, в том числе основной ход - порядка 10 км.

"Северный дублер Кутузовского проспекта улучшит транспортное обслуживание жителей районов Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Филевский Парк, Дорогомилово, Пресненский с населением порядка 730 тыс. человек. За счет создания альтернативного пути от М-1 до Москва-Сити перепробег автотранспорта сократится на 3 км, а время в дороге - в среднем на 17 мин. Ожидается, что снизится нагрузка на Кутузовский проспект (до 17%), Можайское шоссе (до 16%) и МКАД (до 9%)", - заключили в мэрии.