Реестр нуждающихся граждан будет помогать в профилактике бедности

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что также на снижение бедности будут влиять недавно принятые президентом страны решения

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Реестр нуждающихся граждан, который начнет работать в России с 2024 года, поможет индивидуально подбирать меры поддержки и работать на профилактику бедности. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

"Для дальнейшего снижения бедности нужно глубже анализировать жизненные ситуации граждан, точечно оценивать дефицит их дохода и причины такого дефицита. Для этого создается реестр нуждающихся граждан, который должен заработать с 1 января 2024 года. Запуск реестра приведет к сокращению сроков рассмотрения обращений, росту эффективности работы с разными группами граждан по профилактике бедности и позволит нам настроить систему поддержки индивидуально для нуждающегося гражданина", - сказала вице-премьер.

Она добавила, что также на снижение бедности будут влиять недавно принятые президентом РФ решения. В их числе повышение минимального размера оплаты труда с 2024 года на 18,5%, получение пособий на детей до 1,5 лет независимо от занятости матери, а также сохранение получения выплат на детей с инвалидностью при частичной занятости мамы.