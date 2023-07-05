Минздрав сообщил об оказании медпомощи пострадавшим при обстреле Макеевки

В результате обстрела со стороны ВСУ пострадал 41 человек

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Жителям Макеевки Донецкой Народной Республики, пострадавшим в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Ранее глава администрации города Владислав Ключаров сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал 41 человек.

"Вечером 4 июля ВСУ обстреляли город Макеевку ДНР. <…> Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. <…> Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сообщили в министерстве. Всего повреждены девять учреждений здравоохранения, уточнили в пресс-службе.

Украинские войска во вторник вечером нанесли удар по Макеевке. Согласно информации представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из реактивных систем залпового огня. В результате пострадал 41 человек, в том числе 2 ребенка. Один мужчина погиб. Повреждены 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, 4 учреждения спорта, 13 объектов социальной сферы, 2 пожарные части, 9 медицинских учреждений.