На пяти территориях Ямала ввели запрет на посещение лесов и въезд в них на автомобилях

Это необходимо для обеспечения безопасности жителей и населенных пунктов во время повышенного уровня пожарной опасности

ТАСС, 5 июля. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ограничили посещение лесов и въезд в них на автомобилях на территории пяти лесничеств. Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства региона.

"Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств на территории Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского лесничеств Ямало-Ненецкого автономного округа, а также проведение в лесах определенных видов работ", - говорится в документе с уточнением, что ограничения вводятся из-за особого противопожарного режима в регионе. Ограничения продлятся до 25 июля 2023 года.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, это необходимо для обеспечения безопасности жителей и населенных пунктов во время повышенного уровня пожарной опасности.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по ЯНАО, 5 июля на территории региона действует девять природных пожаров на площади 64 га. Всего с начала пожароопасного периода в этом году было зарегистрировано 36 очагов на площади более 1,3 тыс. га.