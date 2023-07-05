Арбитраж поддержал иск на сумму более 190 млн рублей по делу о ремонте дороги на Байкале

Ответчиками по иску прокуратуры выступали подрядная организация и Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог региона

ИРКУТСК, 5 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск прокуратуры региона, которая требовала признать недействительным госконтракт на реконструкцию дороги на острове Ольхон на Байкале и взыскать с ответчиков более 190 млн рублей. О решении сообщается в среду в картотеке на сайте суда.

"Иск удовлетворить полностью", - указано в карточке дела.

Ответчиками по иску прокуратуры выступали подрядная организация и дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.

Ранее было возбуждено уголовное дело о неисполнении госконтракта на реконструкцию участка дороги. Прокуратура обратилась в арбитраж с требованием признать недействительным госконтракт, а с ответчиков взыскать выплаченные подрядчикам деньги.

Госконтракт на реконструкцию первого участка грунтовой дороги на Ольхоне был заключен в декабре 2020 года, это 5,6 км на подъезде к поселку Хужир, самому большому населенному пункту острова. Сдать этот отрезок планировалось осенью 2022 года. В феврале 2023 года следственное управление СК РФ по Иркутской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту незаконной выплаты более 190 млн рублей подрядчикам, которые не исполнили госконтракты на ремонт и реконструкцию дороги на Ольхоне и причальных сооружений на паромной переправе на остров. Работы были проведены только на 600 м дороги. В мае 2023 года правительство Иркутской области сообщило о расторжении госконтракта.

Ольхон - самый большой и единственный населенный остров на Байкале, популярное туристическое направление. С материком соединен паромом, с февраля по март - ледовой дорогой, в период неокрепшего льда - судами на воздушной подушке. По острову проходит грунтовая дорога протяженностью более 30 км. Заасфальтировать ее поручил президент РФ Владимир Путин после того, как в 2017 году жители пожаловались ему на плохое состояние дороги.