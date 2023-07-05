В Москве более 21 тыс. парковочных мест приобрели жители у города за пять лет

Средняя стоимость лота на машино-место составила 395 тыс. рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Жители Москвы приобрели у города более 21 тыс. парковочных мест за пять лет, средняя стоимость лота составила 395 тыс. рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Автовладельцы активно участвуют в торгах по реализации машино-мест на городских паркингах. Такие сделки безопасны, так как договоры заключаются напрямую с городом. С 2018 года жители приобрели в разных районах Москвы 21,7 тыс. парковочных мест. <…> Средняя стоимость лота составила 395 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что город реализует машино-места на подземных и наземных паркингах. Для этого применяются открытые аукционы на повышение цены, публичные предложения на понижение цены и торги без объявления цены. Также часть лотов продается по преимущественному праву жителям домов, в которых расположены автостоянки, - так можно приобрести парковочное место со скидкой 40%.