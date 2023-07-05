Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября

Урбанфорум состоится на четырех площадках

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московский урбанистический форум состоится на четырех площадках с 1 августа по 10 сентября. Об этом сообщил в среду в своем официальном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 1 августа по 10 сентября в городе вновь пройдет Московский урбанистический форум - крупнейшая площадка для обсуждения перспектив развития крупных городов. По традиции наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами для всех, кто хочет знать больше о своем родном городе. <...> Приглашаю посетить главное событие второй половины лета", - написал мэр.

Он добавил, что в этом году выставочная и просветительская программа урбанфорума будет организована "с особым размахом". Шесть недель в городе будут работать четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективному развитию Москвы.

"Гости "Манежа" смогут познакомиться с новой транспортной реальностью - действующими и перспективными линиям метро и МЦД, и другими проектами, делающими поездки по городу еще быстрее, удобнее и безопаснее. В Гостином дворе расскажут о московском здравоохранении и образовании завтрашнего дня, многие элементы которого присутствуют в нашей жизни уже сегодня. Маленьких гостей ждет необычное игровое пространство с интерактивными проекциями", - отметил Собянин.

Кроме того, в парке "Зарядье" откроется площадка "Город для каждого", гости которой смогут совместить активный отдых с насыщенной культурной и развлекательной программой. Спортивные тренировки будут проходить на Парящем мосту. В малом амфитеатре расскажут об искусстве, моде и различных городских проектах; в большом амфитеатре запланированы кинопоказы, выступления артистов и танцевальные мастер-классы.

"На площадках под открытым небом в Лужниках гостей ждут выступления цирковых артистов и уличных музыкантов, гастрономический фестиваль, модные показы, декорации киногорода, разнообразные мастер-классы, соревнования и многое другое. <...> Москвичи смогут выбрать лауреатов премии Московского урбанистического форума, присуждаемой городским сообществам, независимым проектам и отдельным людям, которые способствуют позитивным переменам в столице. В прошлом году победителями стали парк "Яуза", дом культуры "ГЭС-2", благотворительный фонд "Старость в радость" и множество других ярких проектов", - заключил мэр.