Мининформ Белоруссии вынес предупреждение учредителю RU.TV

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии вынесло предупреждение учредителю музыкально-развлекательного телеканала RU.TV.
"За нарушение законодательства о СМИ министерство информации вынесло письменное предупреждение обществу с ограниченной ответственностью "Наше ТВ", которое является учредителем телепрограммы RU.TV", - говорится в сообщении министерства.
Зарегистрированное в Минске ООО "Наше ТВ" является учредителем круглосуточного музыкально-развлекательного телеканала "RU.TV Беларусь", ориентированного на поклонников русскоязычной музыки различных направлений.