5 июля, 12:26

Мининформ Белоруссии вынес предупреждение учредителю RU.TV

В министерстве сообщили, что письменное предупреждение вынесли обществу с ограниченной ответственностью "Наше ТВ" за нарушение законодательства о СМИ

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии вынесло предупреждение учредителю музыкально-развлекательного телеканала RU.TV.

"За нарушение законодательства о СМИ министерство информации вынесло письменное предупреждение обществу с ограниченной ответственностью "Наше ТВ", которое является учредителем телепрограммы RU.TV", - говорится в сообщении министерства.

Зарегистрированное в Минске ООО "Наше ТВ" является учредителем круглосуточного музыкально-развлекательного телеканала "RU.TV Беларусь", ориентированного на поклонников русскоязычной музыки различных направлений. 

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