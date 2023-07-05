В Минздраве Украины заявили, что около 35% проб воды в водоемах не соответствуют нормам

Главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин сообщил, что наиболее значительные отклонения от показателей безопасности сохраняются в Одесской области

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Около 35% проб воды из водоемов в нескольких областях Украины не соответствуют гигиеническим нормам. Об этом заявил заместитель главы Минздрава страны, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

После разрушения Каховской ГЭС в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей ежедневно проводится мониторинг качества воды.

"По результатам ежедневного мониторинга, проводимого специалистами центров контроля и профилактики, фиксируем постоянное и значительное микробное загрязнение поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, рек Днепр, Ингул, Ингулец, Южный Буг и лиманов", - приводятся слова Кузина на сайте министерства.

Он отметил, что "около 35% проб воды, отобранных из поверхностных водоемов, не соответствуют гигиеническим нормам". Наиболее значительные отклонения от показателей безопасности, по словам Кузина, сохраняются в Одесской области. Запреты на купание действуют в подконтрольных Киеву районах Херсонской области, а также в Николаевской и Одесской областях.

Как отмечает Минздрав Украины, по состоянию на 4 июля из 1 604 проб 540 не отвечают гигиеническим требованиям. "Зафиксированы превышения санитарно-химических, микробиологических и токсикологических характеристик. Среди опасных сальмонеллы, яйца и личинки гельминтов, кишечная палочка, ротавирус. Также выявляют холеровидный вибрион", - говорится в сообщении.

Помимо запрета на купание, в Одесской и Николаевской областях запрещена ловля рыбы.