Орешкин: обновление инфраструктуры гарнизонов в Заполярье требует дополнительных вложений

Помощник президента России по экономическим вопросам отметил, что этот вопрос находится на контроле президента

МУРМАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Обновление городской инфраструктуры в закрытых военных гарнизонах Мурманской области (ЗАТО), где проживают военнослужащие, участники специальной военной операции (СВО) и их семьи, требует дополнительных вложений и находится на контроле у президента РФ. Об этом в среду сообщил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в ходе рабочей поездки в Мурманскую область.

"Проедемся обязательно по ЗАТО, посмотрим, в каком состоянии находится городская инфраструктура. Она, очевидно, требует дополнительных инвестиций. Будем смотреть. Этот вопрос на контроле президента [РФ Владимира Путина] находится", - сказал Орешкин.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом положительно оценил усилия Минобороны РФ по программе реновации военных городков.

Губернатор отметил, что решение проблем военных городков требует федеральной поддержки. В 2022 году реновация ЗАТО велась лишь за счет бюджета Мурманской области.

Власти Заполярья сообщали, что на третий этап реновации ЗАТО в 2023-2024 годах, который включает в себя 124 мероприятия на территории 24 населенных пунктов региона, потребуется порядка 17 млрд рублей.

По информации властей региона, благодаря программе реновации гарнизонов и военных городков в Мурманской области улучшить жилищные условия смогут более 152 тыс. человек, что составляет почти 20% населения Заполярья.